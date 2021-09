Compétitions africaines de la CAF: Aucune victoire pour les clubs béninois

Le week-end écoulé, se sont joués, les matches Aller du 1er Tour préliminaires des compétitions africaines de la Confédération africaine de football (Caf). Deux clubs béninois étaient à l’honneur. Esae Fc (Loto-Popo) en Ligue des champions et Buffles du Borgou en Coupe Caf. Et le bilan n’est pas reluisant, aucune victoire pour les représentants béninois.

Le Bénin footballistique a eu un week-end sombre en compétition africaine de la Caf. Ses deux représentants ont été l’ombre d’eux-mêmes au cours de leur différente sortie. A domicile, samedi 11 septembre, le club champion en titre du Bénin, Esae Fc (Loto-Popo) s’est fait piéger devant son public (1-1). Il concède l’ouverture du score et a fini par remettre les pendules à l’heure en deuxième partie grâce au but de Kpara Faizou après un énorme travail du meilleur buteur Faisal Bashir. Ce score de parité est logiquement vu comme une défaite par l’entraîneur béninois Mathias Déguénon qui reste toutefois optimiste pour le match retour.

Et 24 heures plus tard, ce sont les Buffles du Borgou qui ont été dégustés au Maroc par l’As Far (3-1). Les partenaires de Roland Beakou, l’unique buteur béninois n’ont pu éviter le revers. A (2-1), l’exploit était permis face à une équipe marocaine plus expérimentée. Malheureusement, l’équipe encaisse un troisième but à 10 minutes de la fin du match, rendant la tâche plus compliquée au retour.

En somme, on retient que les clubs béninois sont revenus bredouilles de leur sortie africaine des clubs même si, ce n’est que la manche Aller. Ils ont encore l’opportunité de renverser la vapeur et de créer la surprise en Mauritanie, en ce qui concerne Esae et créer l’exploit à Cotonou, pour les Buffles. Cependant, la tâche ne sera pas facile des deux côtés. Il faudra vite reprendre le travail afin de régler les insuffisances observées au match Aller. Le ballon restera rond pour toutes les équipes.

A.F.S.