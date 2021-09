Réuni en conseil des ministres ce mercredi 15 septembre 2021, le gouvernement a procédé à des nominations au ministère de la Justice et au ministère de la Décentralisation et de…

3 nominations dans deux ministères en conseil des ministres

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 15 septembre 2021, le gouvernement a procédé à des nominations au ministère de la Justice et au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale.

Il s’agit de la nomination de Monsieur Justin César DEGBE en qualité de Greffier en Chef à la Cour des Comptes.

Au Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Monsieur Kossi Eudes HOUNDJO a été nommé Directeur des Systèmes d’Information et Monsieur Ayinassou Léon AHOUANTO est nommé Directeur des Transmissions.

M. M.