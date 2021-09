La Commission de la CEDEAO, le gouvernement de la République du Niger et Ame Trade ont lancé le 15 septembre, la 3ème exposition et forum des mines et pétroles de…

CEDEAO Lancement du 3e forum et exposition sur les secteurs des mines et du Pétrole

La Commission de la CEDEAO, le gouvernement de la République du Niger et Ame Trade ont lancé le 15 septembre, la 3ème exposition et forum des mines et pétroles de la CEDEAO (ECOMOF 2021). C’était en présence de Sédiko Douka, Commissaire de l’Energie et des Mines, CEDEAO ; Mahamane Sani Mahamadou, ministre Leader, ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables, République du Niger ; Mme Ousseini Hadizatou Yacouba, Ministre des Mines, République du Niger, M. Babacar Diallo, Chargé des Programmes, Ametrade Sénégal, AME Trade Ltd.

ECOMOF 2021 est organisé par la CEDEAO, la République du Niger, pays hôte officiel et la firme événementielle Ametrade LTD, à Niamey, République du Niger, sous le thème « Intégrer les industries minières et pétrolières dans le développement des chaines de valeur régionales ». L’évènement a rassemblé les plus hautes délégations gouvernementales des États membres de l’Afrique de l’Ouest de la CEDEAO. L’événement réunira les principaux décideurs des secteurs public et privé des industries minières et pétrolières d’Afrique de l’Ouest.

L’économie du Niger se développe rapidement puisque la croissance du PIB a été estimée à 6,2% en 2019 et devrait augmenter de 6,5% en 2021. L’économie du Niger est en fort développement croissant car elle vise à diversifier la production minérale, à étendre sa base d’investisseurs, à développer les infrastructures et à placer le pays comme un marché attractif pour les investissements dans les secteurs minier et pétrolier.

Le gouvernement de la République du Niger a pour objectif d’élargir sa base d’investisseurs, de diversifier sa production minérale, d’améliorer l’accès aux routes et à l’électricité, de positionner le pays comme une juridiction favorable aux investisseurs dans le domaine minier et pétrolier, de respecter les normes environnementales internationales et favoriser le développement des communautés locales.

L’événement est l’un des plus grands événements miniers et pétroliers en Afrique de l’Ouest et rassemble les délégations gouvernementales du Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. La dernière édition d’ECOMOF a eu lieu en 2018 en Côte d’Ivoire et a accueilli plus de 2000 visiteurs, plus de 550 participants, 51 intervenants et 59 exposants de 29 pays.

L’édition de 2021 bénéficie du soutien de Orano Group, Global Atomic, OM Goldstone Resources, Goviex Uranium, Endeavour, Nigelec, IRD, Anglo Belgian Corporation, et Foraco. Les participants de 2021 peuvent rejoindre ECOMOF 2021 en tant que délégué, sponsor, exposant et conférencier, en s’inscrivant à l’adresse suivante https://ametrade.org/event/ecomof-2021/ ou par courriel à ecomof@ametrade.org.