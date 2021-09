La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est réunie en session extraordinaire, le 16 septembre 2021 à Accra…

Session extraordinaire des Chefs d’Etat de la CEDEAO: Le Bénin souhaite la révision du Pacte additionnel sur la Démocratie

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est réunie en session extraordinaire, le 16 septembre 2021 à Accra au Ghana. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Aurelien Agbenonci, a fait vendredi 17 septembre 2021, le point de la participation du Bénin à ce Sommet.

Selon le ministre Aurelien Agbenonci, le Bénin a souhaité la révision du Pacte additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne gouvernance. L’objectif est de prendre des mesures pour prévenir les situations entraînant les coups d’Etat et mieux éviter les coups d’Etat dans l’espace CEDEAO. Il s’agit des mesures relatives à la gouvernance interne.

« C’est la position du Bénin et j’ai été heureux qu’elle ait été exprimée par plusieurs chefs d’Etat présents à cette réunion à savoir que le Pacte additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne gouvernance fasse l’objet d’un examen attentif, d’une mise à jour mais aussi de dispositions permettant de l’appliquer sans complaisance », a déclaré M. Aurelien Agbenonci.

Le Bénin poursuit-il condamne la rupture dans les ordres constitutionnels dans nos pays. « On ne peut pas développer un pays si l’on retourne à cet ordre décadent d’il y a quelques années qui faisait que nos pays étaient le théâtre de coups d’Etat qui portent atteinte à tout effort de développement. Il ne faudrait pas que cette régression fasse tache d’huile », a-t-il ajouté.

Plusieurs décisions ont été prises par les chefs d’Etat et de Gouvernement présents à ce Sommet.

Au terme de la session, la Conférence a instruit le Président de la Commission à initier le processus de réexamen du Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 afin de renforcer la démocratie, la paix, et la stabilité dans la région.

