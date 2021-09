Sous l’impulsion du chef de l’État: Les réussites des douanes béninoises reconnues à l’international

(Les hommes du Dg Sacca Boco doivent en être fiers)

Pleins feux sur les réformes douanières de ces cinq dernières années au Bénin. Ça se passe en images suivi de commentaire sur un média international. Visiblement séduits par ces réformes initiées sous l’impulsion du chef de Patrice Talon depuis 2016 qu’il est au pouvoir, nos confrères de la Bbc ont, dans un reportage captivant, diffusé il y a quelques jours sur la chaîne, abordé les prouesses des douanes béninoises notamment la lutte à succès menée contre les faux médicaments. Le reportage, véritable témoignage et une reconnaissance des mérites des hommes du Directeur général des douanes, Charles Inoussa Sacca Boco. C’est une équipe qui se bat au quotidien pour l’augmentation des recettes. En effet, de l’élément passé sur la chaîne internationale anglaise, il ressort que la lutte contre les faux médicaments est salutaire à plus d’un titre, étant donné qu’elle contribue à la bonne santé des populations. Il n’est plus un secret pour personne que depuis 2016, les douanes béninoises mènent la vie dure aux trafiquants et acheteurs des médicaments contrefaits. Ce qui a contribué à faire baisser considérablement le taux de maladies mortelles dont on ignore les causes. Le reportage a aussi fait cas de ce que les douanes béninoises ont progressivement fermé les voies détournées (les frontières poreuses) par lesquels les trafiquants accèdent aux marchés locaux. Pour mémoire, il y a environ quatre ans, le marché international de Dantokpa a été débarrassé de son gros lieu du trafic de médicaments dénommé « Adjégounlè ». Rien que par cette opération et de la veille permanente, plusieurs tonnes de produits prohibés, toxiques ont été saisies, brulées, et des trafiquants et autres complices ont été arrêtés, jugés et condamnés. La conséquence directe est qu’aujourd’hui les pharmacies ont retrouvé vie, la population fréquente davantage les pharmacies. Les officines de médicaments made in India, China et Nigeria ont donc cédé place puisque la traque n’épargne personne. Beaucoup de trafiquants ont abandonné et ce sont reconvertis. Un des produits les plus traqués par les douanes béninoises et brûlés par les services compétents, c’est le « Tramadol ». Cependant, avec la pandémie du Coronavirus, les Douanes béninoises ont plus que jamais renforcé voire corsé la veille ; ce qui leur a permis d’arraisonner plusieurs tonnes de masques, communément appelés cache-nez. Les statistiques estiment à 200 milliards de dollars, la quantité des faux médicaments qui circulent dans le monde par an dans 145 pays. Mais avec les douanes béninoises qui ont densifié la lutte anti trafic de faux médicaments, 307 millions de kg de faux médicaments ont été appréhendés, l’an dernier, et presque la quasi-totalité ( 99,5%) en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. N’est-ce pas la preuve que le dispositif humain, matériel, technique mis en place par le Pouvoir de la Rupture est efficace et produit des résultats probants ?

Worou BORO