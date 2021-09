Benjamin Hounkpatin à propos des carnets de vaccination/Covid-19 trafiqués: «Nous serons sans état d’âme dans la répression…»

A l’heure où le Gouvernement du Chef de l’Etat Patrice Talon durcit le ton contre la propagation du coronavirus au Bénin en facilitant de façon gratuite l’accès des populations à la vaccination, des compatriotes en parfaite intelligence avec des agents de santé se livrent à un trafic de carnets de vaccination. C’est l’information apportée par le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, qui a saisi l’occasion d’un point de presse pour mettre à nue les manigances qui se trament dans son secteur. Face à la presse le jeudi 16 septembre dernier, Benjamin Hounkpatin a fustigé ces agissements de certains agents de santé qui abusent des populations en se présentant comme solution pour l’obtention du pass vaccinal contre paiement de forte somme d’argent sans l’effectivité de la vaccination.

Dans son développement, il a rappelé les dispositions de la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connexes qui dispose qu’est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque aura offert un avantage à un agent public pour bénéficier des services illégaux de la part de l’agent. Il rappelle également que les bénéficiaires des faux carnets seront poursuivis conformément à cette loi et qu’au-delà des sanctions pénales, ces agents de l’Etat indélicats courent le risque de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation ou la rupture du contrat de travail conformément aux dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique. « Des opérations sont en cours avec le concours de la police et de la justice pour démanteler et mettre hors d’état de nuire ces réseaux de criminels…. Nous serons sans état d’âme dans la répression contre ces actes qui, à la limite, sont criminels », prévient Benjamin Hounkpatin avant d’appeler ses collègues en charge de la vaccination à l’esprit de conscience.

Rastel DAN