Fonction publique: Les futurs auditeurs de justice composent en novembre 2021

Poursuite de l’organisation du concours de recrutement de cent (100) auditeurs de justice au profit du Ministère de la Justice et de la Législation après de cas de tricherie enregistrés lors de la session des samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020. L’information a été rendue publique à travers un communiqué en date du 21 septembre 2021 signé du ministre du Travail et de la Fonction Publique Adidjatou Mathys.

Les candidats régulièrement inscrits pour la session des samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 sont autorisés à composer pour la session qui se déroulera les samedi 06 et dimanche 07 novembre 2021. Selon le communiqué du ministre, les listes d’inscription desdits candidats peuvent être consultées sur le portail web du Ministère du Travail et de la Fonction Publique à l’adresse www.travail.gouv.bj ou dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique à partir du mercredi 29 septembre 2021.

Tous les candidats composeront au Lycée Technique F.M Coulibaly de Cotonou. Ils doivent se munir de l’une des pièces d’identité (carte nationale d’identité, carte d’identité biométrique, certificat d’identification personnelle, passeport). Le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice avait été annulé suite à des cas de tricherie enregistrés lors de la composition des épreuves.