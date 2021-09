Le Maire de Cotonou et président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) Luc Sètondji ATROKPO a été reçu ce lundi 20 septembre 2021 par le Chef de l’État,…

Palais de la Marina Le Président Patrice TALON reçoit en audience le Maire Luc Sètondji ATROKPO

Le Maire de Cotonou et président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) Luc Sètondji ATROKPO a été reçu ce lundi 20 septembre 2021 par le Chef de l’État, le Président Patrice TALON.

Même si rien n’a filtré de cette audience qui intervient à la veille d’une importante rencontre entre le Président de la République, les maires des 77 communes du Bénin, leurs adjoints et d’autres acteurs de la décentralisation, on pourrait imaginer que les échanges ont porté sur la vie des collectivités territoriales béninoises et entre autres sujets, le développement de la ville de Cotonou notamment son plan stratégique abordé récemment en session du conseil municipal.