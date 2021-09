Vulgarisation des Masters validés: Deux offres de formation en Masters désormais possibles au Bénin

Les cadres spécialistes de la santé et de l’enseignement supérieur se sont donnés rendez-vous à Dassa-Zounmè ce jeudi pour la vulgarisation de deux nouvelles offres de formation: Le master en santé sexuelle et reproductive et celui en instrumentation chirurgicale et aide-chirurgien.

Mettre à la disposition de l’Etat Béninois un capital humain sain, compétent et compétitif à travers un personnel de santé qualifié en réponse au plan national de développement 2018-2021, voilà l’idée qui a conduit à l’élaboration d’un projet de master par l’ IFSIO, institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de l’université de Parakou. Les formations prennent en compte la santé sexuelle et reproductive ainsi que l’instrumentation chirurgicale et aide-chirurgien. La mise en œuvre de cette initiative est assurée par l’agence belge du développement Enabel avec l’accompagnement financier de l’agence française de développement. Le séminaire pédagogique qui a mobilisé professeurs d’université, médecins spécialistes, cadres du ministère des finances, de la fonction publique et des partenaires vise à vulgariser le contenu de ces deux offres de formation en master. « L’IFSIO a voulu combler un vide qui est l’absence sur le territoire national des structures de formation des spécialistes en santé sexuelle et reproductive, instrumentaliste et aide-chirurgicales, qui amène les intéressés à aller se faire former dans la sous-région à grands frais. » à déclaré le professeur Tognon T. Francis directeur de l’institut. L’école de formation accueille ses apprenants dès la rentrée prochaine. Comme profil d’accès exigé, le postulant doit être titulaire d’au moins une licence en santé ou en sciences infirmières et obstétricales. Les titulaires de tout autre diplôme admis en équivalence sont aussi les biens venus. Des dispositions qui vont permettre aux apprenants de mobiliser les savoir-faire et les savoir-être nécessaires pour la gestion spécifique du bloc opératoire, des services spécifiques d’exploration diagnostiques, thérapeutiques et interventionnelles et de l’hygiène hospitalière selon le directeur d’IFSIO. Il était essentiel de soutenir la formation des partenaires de santé. Ces masters sont extrêmement importants parce qu’ils couvrent dans leur formation des sujets qui vont intervenir et répondre efficacement aux besoins de la population, a souligné Samuel Van Steirteghem, Interven Manager du projet Equité.

S.B