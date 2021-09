Le Commandant d’AFRICOM en visite au Togo et au Bénin

Le Général de l’armée américaine Stephen Townsend, commandant du US Africa Command, a poursuivi une visite de plusieurs jours en Afrique de l’Ouest, avec des arrêts au Togo et au Bénin, les 22 et 23 septembre. Townsend a exprimé la volonté du commandement d’aider les deux pays partenaires à accroître leur capacité à sécuriser leurs zones frontalières du nord de la menace terroriste et à améliorer la coopération en matière de sécurité dans la région.

Au Togo, Townsend et l’Ambassadeur des Etats-Unis Eric Stromayer ont rencontré le Président Faure Gnassingbé, le Ministre des Forces armées Essozimna Marguerite Gnakade, le Chef d’Etat-Major des armées, le Général Dadja Maganawe, et d’autres hauts responsables de la sécurité pour reconnaître les liens militaires étroits entre les États-Unis et le Togo, et encourager le maintien du rôle du Togo dans la sécurité régionale.

« Je salue les contributions du Togo à la sécurité régionale et maritime à travers ses déploiements de maintien de la paix, sa participation active à des exercices navals comme Obangame Express et d’autres efforts de coopération. Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique est impatient de renforcer notre partenariat par le biais d’une formation et d’une assistance bilatérales plus ciblées », a déclaré Townsend.

Au Bénin, Townsend et l’Ambassadeur des Etats-Unis Patricia Mahoney ont rencontré le Président Patrice Talon. Durant la rencontre, le Général Townsend a souligné qu’une meilleure sécurité dans le nord du Bénin profiterait à la fois aux citoyens béninois et aux efforts de sécurité régionale de plus grande envergure.

« Nos partenaires côtiers d’Afrique de l’Ouest partagent de nombreuses menaces sécuritaires. Pour contrer efficacement ces menaces, il faut une approche régionale coopérative. Comme tous nos partenaires de sécurité en Afrique de l’Ouest, le Bénin a un rôle important. Nous continuons de travailler avec le Bénin et d’autres partenaires pour renforcer les capacités et améliorer l’interopérabilité », a déclaré Townsend.

En collaboration avec Barbara Hughes, Conseillère Principale au Développement de l’US Africa Command, Townsend a également rencontré le représentant de l’USAID au Bénin, Carl Anderson, pour discuter des moyens de coopérer dans le renforcement des communautés et des approches de la société civile pour contrecarrer la propagation des idéologies extrémistes violentes.