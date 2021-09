Assemblée générale élective : Sidikou Karimou, l’espoir du Handball béninois

La grande famille du handball béninois se donne rendez-vous samedi prochain pour l’Assemblée générale élective. Au terme de cette rencontre s’annonce décisive, la fédération nationale de Handball fera peau neuve. Il y aura sans doute des entrées, des sorties et des maintiens. Au nombre des potentiels aspirants au poste de président, figure Sidikou Karimou qui se positionne en tant que favori avec sa liste. En la matière, son parcours est irréprochable. Tenez ! L’homme a été, au plan international, Vhampion d’Afrique de Beach handball à Lomé (TOGO) avec Flowers HBC EN 2001, Vainqueur du tournoi international de la ville de Lomé avec Flowers HBC à Lomé (TOGO) en 2001, Vainqueur du (TIHANDCO) tournoi international de la ville de Cotonou avec Flowers HDC en 2008,2009. Aussi a-t-il participé à la Coupe d’Afrique des clubs champions avec Flowers HBC à Cotonou (Bénin) en 2000 et 2003, à la Coupe d’Afrique des clubs champions avec Flowers HBC à bénin city (NIGERIA) en 2001, à la Coupe d’Afrique des clubs champions avec Flowers HBC à Yamoussoukro (cote d’ivoire) en 2002, à la Coupe d’Afrique des clubs champions avec PELICAN HBC à Cotonou (Benin) en 2006, à la Coupe d’Afrique des clubs champions avec Flowers HBC à Cotonou (Benin) en 2009. Au plan National, Sidikou Karimou a été 07 fois Champion du Bénin avec Flowers HBC (2001, 2002, 2003, 2005,2007, 2008 et 2009), Meilleur joueur du Bénin (championnat national 2003), Vainqueur de la super coupe du Benin en 2008, Vainqueur de la coupe de l’Indépendance avec Flowers en 2008, Vainqueur de la coupe du Benin avec Flowers en 2008, Vainqueur du tournoi de la ville de porto novo avec Flowers en 2007, Vainqueur du challenge AREMOU Mansourou avec Flowers en 2003 pour ne citer ceux-là. Ce palmarès assez riche témoigne l’expérience de l’homme, et surtout sa maitrise de la discipline de Hanball au Bénin.

Outre Sidikou Karimou, quatre autres nouvelles têtes vont effectuer leur entrée dans le bureau exécutif de la FBHB. Il s’agit de Jean Sodji (2e Vice-président), Clarisse Akouvi Hounzali (3e Vice-présidente), Mouniratou Adénikè Taïrou (SG-A) et Gertrude Dossa (Responsable Chargée de la Communication).