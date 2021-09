Pas question de reouvrir les discothèques et structures assimilées. Elles doivent rester closes conformément à la décision du Conseil des ministres du 1er septembre dernier dans le cadre de la…

Covid-19 : Les discothèques doivent rester fermées, rappelle le préfet Orounla

Pas question de reouvrir les discothèques et structures assimilées. Elles doivent rester closes conformément à la décision du Conseil des ministres du 1er septembre dernier dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, insiste le préfet du Littoral, Alain Orounla.

L’ancien ministre de la Communication et de la Poste rappelle ainsi aux promoteurs de discothèques et assimilées, notamment les plus véreux, l’obligation de respecter strictement l’interdiction d’ouverture afin d’aider le gouvernement à lutter efficacement contre la pandémie qui, depuis quelques mois, fait des victimes à grande échelle.

Alain Orounla a tapé du poing sur la table après avoir constaté que certains promoteurs de ces lieux de plaisance continuent de mener leurs activités en violation de la décision du Conseil des ministres.

En tout état de cause, la Police républicaine est instruite pour veiller au grain et décourager les contrevenants, avertit le préfet. Avis donc aux promoteurs indélicats !