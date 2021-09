Eliminatoires Mondial Costa Rica/U20 Maroc et Bénin (dames) se quittent par 2-1

Le match Maroc # Bénin interrompu samedi 25 septembre dernier sur le score de 2 buts à 0 en raison des pluies a été rejoué ce dimanche 26 septembre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo (Bénin).

Interrompue samedi 25 septembre samedi à la 48è minute en raison de la forte pluie qui s’est abattue sur Porto-Novo, la rencontre entre le Maroc et le Bénin comptant pour le 2ème tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans, Costa Rica-2022, a été rejouée dans la matinée du dimanche 26 septembre 2021.

La rencontre s’est soldée par le score de 2 buts à 1 en faveur des Lionnes de l’Atlas.

Le Marocaines ont marqué à la 29è minute et à la 35è minute samedi avant que le match ne soit interrompu.

A la reprise du match ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les Ecureuils dames ont réduit la marque à la 60è minute.

Les Lionnes de l’Atlas ont terminé la rencontre à 10 à la suite de l’expulsion de Sofia Bouftini, à la 56è minute.

Le match retour entre le Maroc et le Bénin se jouera le 9 octobre 2021 au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat (Maroc).

M. M.