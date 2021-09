Vaccination contre la Covid-19: Le Bénin reçoit 40.800 doses d’Astrazeneca

Le Gouvernement du Bénin a reçu 40 800 doses du vaccin Astrazeneca (Vaxzevria) ce dimanche 26 septembre 2021 à l’aéroport CBG de Cotonou. Ce lot est offert par le Gouvernement français à travers l’initiative COVAX.

Le Bénin va désormais combler son déficit de vaccins avec 40 800 doses du vaccin Astrazeneca (Vaxzevria) réceptionnés à Cotonou, ce dimanche 26 septembre 2021.

Ce lot de vaccins permettra de satisfaire les demandes de secondes doses en attente et diversifier l’offre vaccinale dans les centres de vaccination.

Les populations cibles ont désormais le choix entre les vaccins Coronavac, Johnson and Johnson, Pfizer et Vaxzeria de la firme Astrazeneca.

La stratégie de prévention de la Covid-19 se renforce ainsi de jour en jour au Bénin.

D. M.