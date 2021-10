En Conseil des ministres ce mercredi 29 septembre 2021, le gouvernement a adopté le décret portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi de finances…

Hausse de 21,7% du budget de l’Etat 2021 Le projet de loi de finances rectificative transmis au Parlement

En Conseil des ministres ce mercredi 29 septembre 2021, le gouvernement a adopté le décret portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021.

Le budget de l’Etat gestion 2021 a augmenté de 21,7% selon le Conseil des ministres. « Le projet de collectif budgétaire fait ressortir que les ressources et les charges pour la gestion 2021, constituées des recettes et des dépenses du budget de l’Etat ainsi que des ressources et des charges de trésorerie, s’établissent à 2.985,046 milliards de FCFA contre 2.452,192 milliards de FCFA initialement prévus. Elles sont donc en hausse de 532,854 milliards de FCFA représentant une progression de 21,7% », informe le Conseil des ministres.

Les ressources du budget de l’Etat remanié se chiffrent à 1.420,128 milliards de FCFA contre 1.349,914 milliards FCFA. Cette hausse est essentiellement due « à l’amélioration de la capacité de recouvrement des produits de recettes intérieures par les régies financières ».

Quant aux crédits ouverts au titre des opérations budgétaires, ils sont de 2.056,198 milliards de FCFA contre 1.780,229 milliards FCFA initialement prévus. La même source souligne que cet accroissement est porté par les dépenses d’investissement autant que par l’augmentation des crédits de transfert destinés au renforcement du volet social de l’action du Gouvernement.

« La nécessité de remanier le budget de l’Etat gestion 2021 découle des grandes mutations observées au cours de l’année » ajoute le Conseil des ministres.

A. Ayosso