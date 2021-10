Éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 : Les Ecureuils battus à domicile (0-1)

Le Bénin s’est incliné à domicile face aux Taifa Stars de la Tanzanie dans l’après-midi de ce dimanche 10 octobre 2021 au stade Général Mathieu Kérékou. C’est dans le cadre de la quatrième journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les hommes de Dussuyer enregistrent leur première défaite dans cette course de qualification et sont relégués à la deuxième place du groupe J.

La Tanzanie a pris sa revanche à Cotonou. Battus trois jours plus tôt à domicile par les Écureuils du Bénin 1 but à 0, les Taïfa Stars ont rendu à juste titre aux Écureuils du Bénin la monnaie de leur pièce. En effet, ils se sont imposés grâce à un but matinal de l’attaquant tanzanien Saimon Msuva à la 6ème minute de jeu. Au bout des 90 minutes, les Ecureuils perplexes n’ont pas pu égaliser le seul but de la rencontre.

Par ailleurs, ce duel gagné permet à la Tanzanie de se repositionner à la tête du groupe J avec 7 points au compteur tout comme le Bénin qui le suit d’ailleurs. La RDC tenue en échec par les malgaches suivent avec 5 points et enfin le Madagascar avec 3 points.

Il faut noter que les 5ème et 6ème journées auront lieu en novembre 2021. La Tanzanie recevra la RDC tout comme le Bénin qui accueillera Madagascar. Lors de la dernière journée la RDC sera l’hôte du Bénin à Kinshasa tandis que les Barea seront visités par les Tanzaniens.

Arsène AZIZAHO (Coll)