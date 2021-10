En raison de la Covid-19: L’Eglise du Christianisme céleste annule son pèlerinage

Les fidèles de l’Eglise du christianisme céleste ne pourront pas célébrer la Nativité du Christ à la plage de Sèmè-Podji le 24 décembre prochain. Les dignitaires de l’église ont décidé d’annuler l’édition 2021 du pèlerinage.

Pas de pèlerinage 2021 à la plage pour les fidèles de l’église du christianisme céleste.

La décision a été prise par les dignitaires de l’Eglise en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19.

Déjà en 2020, aux premières heures de la pandémie de Covid-19 au Bénin, des mesures beaucoup plus restrictives (fermeture des lieux de culte, instauration d’un cordon sanitaire, et autres) avaient été imposées. Ce qui a conduit à l’annulation de l’édition 2020 du pèlerinage annuel organisé par de l’Eglise du christianisme céleste.

En raison de l’augmentation des cas de contamination et de la faible couverture vaccinale, le gouvernement a interdit les manifestations culturelles, sportives et les rassemblements de plus de 50 personnes. C’est certainement au regard de ces restrictions que l’Eglise du christianisme céleste a décidé d’annulé le pèlerinage de décembre prochain à la plage de Sème-Podji.

Ainsi, la Nativité du Christ sera célébrée sur chaque paroisse de l’Eglise du christianisme céleste ce 24 décembre 2021.

L’Eglise du Christianisme Céleste (ECC) a été instituée en 1947 par le pasteur Samuel Biléou Joseph Oshoffa à la suite d’une révélation qu’il aurait reçue du seigneur lors d’une retraite dans la forêt.

L’Eglise a son siège à Porto-Novo (Bénin) et compte des milliers de fidèles à travers le monde. Elle est classée en 2001 deuxième Eglise du Bénin par le nombre de ses pratiquants estimés à près d’un demi-million.

Le pèlerinage annuel draine des fidèles du monde entier à la plage de Sèmè-Podji.

M. M.