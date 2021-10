Harmonisation du coût des tests COVID-19: Le Bénin se conforme 6 mois après

Longtemps attendu en ce qui concerne l’harmonisation du coût des tests Pcr pour détecter le Covid-19 au départ et à l’arrivée de Cotonou, c’est seulement maintenant que le Bénin se conforme à la norme recommandée dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Selon nos informations, le coût des tests PCR pour détecter le Covid-19 au départ et à l’arrivée de Cotonou, passe de 50.000 FCfa, à 25.000 FCfa. La décision serait entrée en vigueur dans la journée du lundi 11 octobre 2021. Auparavant au Bénin, tous les voyageurs à l’arrivée et au départ de Cotonou sont soumis obligatoirement à des tests Covid-19 et doivent s’acquitter d’une redevance forfaitaire Covid-19 de 50.000 FCFA, tant au départ qu’à l’arrivée à l’aéroport.

Cependant dans un souci d’harmonisation du prix, il avait été fixé le tarif des tests Pcr à 25.000 Fcfa dans l’espace Uemoa (Union économique et monétaire ouest africaine). Si des pays comme la Côte d’Ivoire ou le Burkina s’étaient déjà alignés sur ce principe de ramener le coût des tests Pcr à 25.000 FCfa, le Bénin avait pour sa part maintenu le coût à 50.000 FCfa. Ce qui avait suscité tant de remous dans le rang des voyageurs à destination du Bénin.

Mike M