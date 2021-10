Programme Learn : la première cohorte de 50 premiers bénéficiaires lancée

Bénéficiaire du Programme Levier d’apprentissage pour la reconversion dans le numérique (Learn), la première cohorte de 50 jeunes béninois a été lancée, jeudi 7 octobre dernier à Cotonou. Après cette cérémonie présidée par la ministre du Numérique et de la Digitalisation en présence son collègue chargé de la Formation professionnelle, ces premiers lauréats vont prendre part à une formation intensive d’une durée de six mois en vue d’une meilleure insertion professionnelle

Sélectionnée au terme des différentes étapes du processus du Programme Levier d’apprentissage pour la reconversion dans le numérique (Learn), la première cohorte de 50 lauréats dont 16 femmes a été lancée. Ces jeunes béninois retenus sur toute l’étendue du territoire national vont bénéficier d’une formation intensive d’une durée de six mois en vue de leur meilleure insertion professionnelle ou leur reconversion dans le numérique, selon Jessica Gaba, coordonnatrice du Fonds d’appui à l’entrepreneuriat du numérique (Faen). A l’en croire, plus de 18 000 candidatures ont été minutieusement traitées au bout d’un processus transparent qui a abouti au choix de ces lauréats venus de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Natitingou, Djougou, Parakou, Savè, Bohicon, Lokossa, Dogbo, Allada et Bonou. A cette occasion, Yves Chabi Kouaro, ministre chargé de la Formation professionnelle, se dit fier de cette initiative du gouvernement qui va non seulement faciliter la formation aux métiers du numérique mais aussi favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. « Ce programme me concerne à plus d’un titre parce qu’il ressort de la formation professionnelle », a-t-il confié. Il a témoigné sa gratitude aux partenaires qui accompagnent l’initiative et a exprimé sa fierté face aux nombreuses innovations réalisées dans le secteur du numérique au profit de l’éducation et de la formation professionnelle. « Nous sommes heureux de constater qu’on peut consulter facilement les résultats des examens en ligne »,

a-t-il déclaré, énumérant les prouesses du gouvernement dans le secteur du numérique. Ce programme est au cœur des réformes et de la vision du gouvernement pour le secteur de la formation professionnelle et du numérique, selon Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation. C’est pourquoi, elle salue toutes les parties prenantes de ce programme au profit des jeunes. Elle se dit surprise de l’engouement suscité par ce programme avec la participation massive des jeunes.

Etre le ciel du monde numérique !

Pour elle, la sélection des lauréats s’est déroulée à la suite d’un long processus qui a permis de retenir les meilleures candidatures : « Il y a eu un parcours avec plusieurs étapes transparentes qui a permis de sélectionner les 50 meilleurs candidats prêts à être embarqués dans un processus d’apprentissage », a-t-elle assuré. Selon elle, le programme Learn fait la jonction de plusieurs métiers et est conçu suivant une approche holistique qui permettra de former les jeunes en codage informatique, en anglais, en développement web et autres. « Je vous félicite pour avoir été retenus et vous dis que le gouvernement compte sur vous pour tirer le maximum de ce programme », a-t-elle poursuivi. Ces jeunes auront de nouvelles façons d’apprendre en adéquation avec les réalités du monde actuel. Consciente de la pertinence de ce programme, Isabelle Houlènou, au nom des lauréats, a témoigné sa gratitude au gouvernement pour avoir placé sa confiance en eux pour faire cette première expérience. Elle pense que cette initiative répond aux besoins du monde contemporain et prend l’engagement, au nom de ses pairs, de faire preuve de professionnalisme ici et ailleurs au sortir de ce programme.