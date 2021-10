Réforme du système partisan : BR-UDBN, fusion imminente

C’est un acquis. Le Bloc républicain et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) parleront désormais d’une même voix au point de ne faire plus qu’un. Après de multiples concertations, les leaders des deux regroupements ont convenu d’unir leurs forces pour s’enraciner et produire de bons fruits dans le paysage politique national. Abdoulaye Bio Tchané et Claudine Prudencio viennent de faire l’option de la fusion pour des résultats encore plus grands. D’ores et déjà, les deux formations politiques qui ont mené les tractations en douce ont déjà signé un accord de fusion. A l’heure actuelle, les dernières modalités devant consacrer cette union sont en cours de finalisation. Juste quelques détails à régler et l’annonce sera officielle. Dans un proche avenir, les deux partis vont se fondre l’un dans l’autre pour former une seule entité.

Sur l’échiquier politique national, pendant que certains partis se vident de leurs cadres et militants, pendant que des leaders se mangent constamment le nez, le Bloc républicain et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau donnent la belle leçon de l’union. Ce qui apparaîtra comme une surprise aux yeux de l’opinion n’est au fond que la conséquence logique de ce qui devait être, il y a quelques années en arrière.

En effet, courant 2018, lorsque les formations politiques d’alors se regroupaient pour donner naissance à des regroupements plus élargis et plus solides, le Br en formation et l’Udbn avaient convenu de faire route ensemble. En ce temps-là, il était quasiment certain que l’Udbn appelée à disparaître devait retrouver une seconde vie au sein du Br. Mais, au fil des jours et des semaines, Claudine Prudencio et les siens ont fait cavalier seul en prenant leurs distances avec le Br. Comme si c’était écrit, trois ans plus tard, les voilà revenus sur leurs pas. Cette fois, l’union annoncée, déjà consignée par écrit et validée par les deux ensembles va consacrer un parti plus fort.

Mieux que les autres formations politiques, le Br prend ainsi une belle option pour les législatives de 2023, une échéance à la fois si proche et si loin.