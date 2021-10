Didier Drogba, légende du football, a été nommé, ce lundi, Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le sport et la santé. Le footballeur ivoirien…

Côte d’Ivoire : le footballeur Didier Drogba nommé Ambassadeur de l’OMS pour le sport et la santé

Didier Drogba, légende du football, a été nommé, ce lundi, Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le sport et la santé. Le footballeur ivoirien aidera l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU à « promouvoir ses orientations sur les bienfaits de l’exercice physique et autres modes de vie sains, et à faire connaître la valeur du sport, en particulier auprès des jeunes ».

« Je suis honoré de faire équipe avec l'Organisation mondiale de la Santé et de la soutenir dans son action visant…