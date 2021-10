Lutte contre le trafic de drogue : tolérance zéro face aux dealers

De nouveaux présumés trafiquants de drogue sont tombés dans la nasse des autorités judiciaires béninoises, mardi 12 octobre dernier. Dix personnes, dont six agents en uniforme en poste à l’aéroport de Cotonou, soupçonnés de complicité, ont été interpelées.

La traque aux dealers se poursuit, sans répit. Après le dossier des 2,5 tonnes de cocaïne, le procureur spécial près la Cour de répression des Infractions économiques et du Terrorisme (Criet), Mario Metonou, confirme l’interpellation de dix personnes dans une nouvelle affaire de trafic de 10,5 kilogrammes d’héroïne. « Le mardi 12 octobre 2021, un peu après 15 heures, le sieur Touré Abdel Kader a été interpellé au quartier Tokplégbé dans le 1er arrondissement de Cotonou en compagnie de trois autres personnes par l’Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs (Ocertid). L’intéressé, arrivé à Cotonou une heure plus tôt par le vol RwandAir en provenance d’Afrique du sud et porteur d’une valise, la remettait au nommé Maduka Okey lorsqu’il a été mis aux arrêts », explique le procureur spécial de la Criet, Mario Metonou, à travers un communiqué de presse en date du 18 octobre 2021.

La fouille de la valise a permis aux agents de l’Ocertid de découvrir le produit qui s’est révélé être de l’héroïne après analyse. Des aveux des deux mis en cause, poursuit le procureur, il est apparu qu’ils ont bénéficié de la complicité de six fonctionnaires de Police et des Eaux et Forêts en service à l’aéroport international de Cotonou. « Ces fonctionnaires (…) ont curieusement déserté leurs postes de travail à l’atterrissage du vol… Ils ont, par conséquent, tous été interpellés », indique Mario Metonou.

Au total, dix personnes sont impliquées et inculpées dans ce dossier. Le destinataire final du colis ainsi que les autres membres du réseau sont aussi connus et activement recherchés.

Lutte implacable

Ce nouveau dossier de trafic de drogue fait suite à d’autres qui ont tous abouti à des interpellations qui « permettent de souligner l’efficacité des services en charge de la lutte contre le trafic de drogue. Ces services donnent ainsi la preuve de ce qu’ils sont de plus en plus aguerris et appliquent sans retenue la politique pénale du gouvernement tendant à une tolérance zéro face au trafic de stupéfiants », apprécie le procureur spécial.

En clair, depuis l’avènement du régime de Rupture en 2016, le Bénin ne fait plus de cadeau aux dealers. La multiplication des cas de saisies et d’interpellations est la preuve que le dispositif de lutte porte ses fruits. Tous les trafiquants, qu’ils soient auteurs ou complices sont sévèrement punis, et les produits saisis incinérés conformément aux textes en la matière. Au regard de tout ceci, il convient de saluer l’efficacité de la politique du Bénin en matière de lutte contre le trafic de drogue?

Par Ariel GBAGUIDI