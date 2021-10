Nouvel axe Ciné-Concorde – Carrefour Omo Klin: Alerte, trop d’accidents graves et mortels

(Urgence des feux tricolores pour sauver les vies)

Alors que les usagers de la route se réjouissent de la construction de la nouvelle route menant du carrefour Ciné Concorde au carrefour “Omo Klin“ à Sèkandji, le constat sur cet axe routier est simplement déplorable et à la limite, alarmant. En effet, la récurrence des accidents de circulation sur cet axe routier inquiète. Généralement dans la matinée, il est très fréquent de voir les sapeurs-pompiers venir récupérer des blessés graves. Ceci, presqu’au quotidien. Un véhicule qui percute un motocycliste, un camion qui perd le contrôle et occasionne des dégâts, deux motocyclistes ou véhicules qui entrent en collision. Ce sont les scènes fréquemment observées sur cet axe routier. Plus inquiétant, tout le long de l’axe routier, aucun feu tricolore n’est installé pour réguler la circulation. Difficile de s’expliquer les raisons justifiant l’absence de feux tricolores sur une grande voie comme celle-là. Chose curieuse, aucun élément de la police municipale régulant parfois la circulation, n’est presque jamais perçu sur l’axe encore moins des flics républicains. Faut-il le préciser, en raison des embouteillages sur l’axe Cotonou-Porto-Novo, cette nouvelle route est devenue le principal choix des usagers en partance sur la capitale du pays. Au regard de l’imminence de la période des fêtes de fin d’année, il urge que les autorités compétentes prennent les mesures qui s’imposent afin d’installer des feux tricolores sur cet axe routier. Ceci, dans l’optique de sauver les vies.

A.B