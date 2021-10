Réunion préparatoire du Sommet Union Européenne – Union Africaine Agbénonci représente le Bénin à Kigali

La deuxième réunion ministérielle préparatoire du prochain Sommet Union Européenne (UE) – Union Africaine (UA) s’est ouverte, mardi 26 octobre 2021, à Kigali (Rwanda) avec la participation du Bénin représenté par son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci.

En prélude au sixième Sommet UE-UA qui se tiendra à Bruxelles en 2022, les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Union Africaine (UA) et ceux de l’Union Européenne (UE) se réunissent depuis mardi 26 octobre 2021 à Kigali. L’objectif de cette deuxième réunion ministérielle est de recenser les priorités, perspectives et défis communs les plus importants à inscrire à l’ordre du Sommet UE-UA.

A la réunion ministérielle qui se tient à Kigali, les ministres des Affaires étrangères échangeront sur plusieurs thèmes. Il s’agit de la riposte et de la relance face à la pandémie de COVID-19 ; le renforcement de la résilience ; l’investissement dans les transitions écologique et numérique ; la paix ; la sécurité et la gouvernance mondiale ; les migrations et la mobilité ; l’éducation ; la science ; la technologie et le renforcement des compétences.

Le Bénin représenté par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci prend part aux discussions.

M. M.