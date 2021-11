Afrique de l’Ouest : Le Bénin abrite le forum sur la gouvernance du secteur de l’énergie

Le Bénin a accueilli, ce lundi 15 novembre 2021, le forum régional sur la gouvernance du secteur de l’énergie en Afrique de l’Ouest. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Directeur de Cabinet du ministre de l’Energie du Bénin, Armand Dakehoun.

Selon le directeur général des ressources énergétiques, le forum régional sur la gouvernance du secteur de l’Energie en Afrique de l’Ouest entre dans le cadre des activités de la Charte Internationale de l’Energie.

A en croire Todema Assan Flinso, le Bénin a entamé le processus pour adhérer au traité de la CIE. « Nous avons déjà déposé un rapport », a-t-il annoncé.

Le forum en format hybride rassemble plusieurs participants des pays de la CEDEAO, des agences du secteur de l’énergie de la CEDEAO, de l’Union Européenne, des ONG, des organismes internationaux et experts.

« Le Bénin est l’hôte idéal de cet événement. Sous le leadership du ministre de l’Energie, en partenariat avec l’Union Européenne et d’autres partenaires, le secteur de l’énergie au Bénin a connu une formidable transformation de croissance extraordinaire », a affirmé le représentant de l’UE. Ioannis Pavlos Evangelidis s’est réjoui des investissements faits par le Bénin pour augmenter l’accès de la population au service d’électricité. De nombreux changements souligne-t-il, ont été initiés en termes de politique, de planification, de législation et de réglementation ainsi qu’au niveau du renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Procédant à l’ouverture du forum, le représentant du ministre de l’Energie du Bénin a remercié le secrétariat général de la CIE pour le choix porté sur le Bénin. Pour Armand Dakehoun, l’énergie doit aider au développement équilibré des pays et satisfaire les besoins des populations. « L’énergie est au cœur de tout processus de développement et il est impérieux de prendre les mesures qui s’imposent pour la rendre disponible et accessible à tous », a-t-il déclaré.

Le forum qui dure dix jours permet aux participants d’aborder des thématiques liées aux investissements dans le secteur de l’énergie, à l’adéquation et les risques d’investissements, la décarbonisation du secteur électrique l’efficience énergétique etc.

Le Secrétariat Général de la Charte Internationale de l’Energie (CIE) est représenté à ce forum par Dr Marat Terferov.

A.A.A