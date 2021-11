Six individus ont été arrêtés, lundi 15 novembre 2021, au quartier Kindonou sis dans le département du Littoral pour des faits de cybercriminalité et plusieurs objets saisis.La descente inopinée des…

Sécurité 6 individus arrêtés pour cybercriminalité à Cotonou

Six individus ont été arrêtés, lundi 15 novembre 2021, au quartier Kindonou sis dans le département du Littoral pour des faits de cybercriminalité et plusieurs objets saisis.

La descente inopinée des agents de police du commissariat du 9è arrondissement de la ville a permis d’interpeller, lundi 15 novembre 2021, six (06) individus dans une maison sise au quartier Kindonou à Cotonou.

En procédant à la perquisition du domicile, la police a retrouvé et saisi six (06) ordinateurs portatifs, dix (10) téléphones portables dont neuf Androïd contenant des informations compromettantes, deux (02) routeurs wifi et d’autres objets.

Les six arrêtés individus sont poursuivis pour « cybercriminalité ».

M. M.