Projet de loi de finances : 16 milliards FCFA pour la diplomatie en 2022

Les prévisions budgétaires au titre de l’année 2022 sont en baisse pour le ministère des Affaires étrangères comparativement à 2021.

De 22 milliards FCFA en 2021, le budget du Ministère Ministre des Affaires étrangères et de la coopération passe à 16 milliards FCFA. Une tendance baissière qui ne signifie pas moins d’actions. « On peut faire plus avec moins lorsqu’on est bien organisé comme le dit le président de la République », a indiqué Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, jeudi 18 novembre 2021, lors de son passage devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Selon Aurélien Agbénonci, trois grands projets seront exécutés grâce à ce budget. « Au cours de l’année 2022, on doit s’attendre à un renforcement de l’action diplomatique du Bénin et au rayonnement du Bénin à l’étranger. C’est un nouveau programme qui essaie de reprendre avec les objectifs qui étaient connus et que nous avons avec l’équipe du ministère sous le leadership du président de la République réadapté. Ça c’est le premier projet. Le deuxième projet sera sur la protection des intérêts du Bénin, des ressortissants béninois à l’étranger, mais aussi l’amélioration de la qualité de nos services diplomatiques et consulaires parce que lorsque l’on est ressortissant d’un pays et que ce pays est de plus en plus approuvé et respecté dans le monde, on a besoin aussi de services de qualité. La dématérialisation, la modernisation de l’administration publique qui a affecté le secteur de la diplomatie doit nous conduire à donner à nos compatriotes ici comme ailleurs pour ce qui concerne la diplomatie, pour ce qui concerne les affaires étrangères, des services de meilleure qualité », explique M. Agbénonci.

M. M.