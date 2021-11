Les membres du Comité spécial du musée vodoun nommés

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a nommé par décret, les membres du Comité spécial du musée Vodoun. Ledit comité est composé de 08 personnalités, dont le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, coordonnateur.

Le Comité spécial du musée Vodoun selon le décret présidentiel a pour mission, d’accompagner l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement de tourisme dans la mise en œuvre du Projet de musée Vodoun. Il s’occupe des aspects scientifiques liés au projet, et à ce titre, veille à la qualité et à la justesse scientifique des contenus développés par la maîtrise d’œuvre muséographique et scénographique, à la qualité du projet scientifique et culturel du musée, et participe à la réflexion et à la validation du contenu dudit projet.

Dans sa mission, le Comité spécial du musée Vodoun doit s’assurer de la conformité de la proposition architecturale à la demande et à l’esprit du projet. Il participe, par ses avis et conseils, à la stratégie d’acquisition des collections du musée.

Liste des membres du Comité spécial du musée vodoun

Monsieur Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts, coordonnateur du comité ;

Monsieur José Pliya, administrateur délégué de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ;

Madame Coline Toumson, chargée de mission Arts et culture du président de la République ;

Monsieur Alain Godonou, directeur du Programme musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ;

Madame Anne Elisabeth Migan née Verbizier, enseignante d’histoire et de géographie, retraitée de l’éducation nationale en France ;

Monsieur Joseph Adandé, professeur d’histoire de l’art, retraité de l’université d’Abomey-Calavi, Bénin ;

Monsieur Dodji Amouzounvi, professeur d’anthropologie des religions à l’université d’Abomey-Calavi, Bénin ;

Monsieur Félix Ayoh’Omidiré, professeur des études luso afro-brésiliennes de l’université Obafèmi Awolowo, Ilé-Ifè au Nigéria.

F. A. A.