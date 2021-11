Le groupe United Bank for Africa (UBA Plc) a remporté trois prix prestigieux lors de l’édition 2021 du Business Day’s Bank and Other Financial Institutions (BAFI) Awards qui s’est tenue…

Le Groupe UBA remporte trois trophées au BAFI Awards 2021

Le groupe United Bank for Africa (UBA Plc) a remporté trois prix prestigieux lors de l’édition 2021 du Business Day’s Bank and Other Financial Institutions (BAFI) Awards qui s’est tenue au Lagos Continental Hotel, Victoria Island, Lagos, samedi 13 novembre 2021.

Cette distinction fait du groupe UBA la “Banque de l’année” pour la deuxième année consécutive. En plus du trophée de la Banque de l’année, le prix du Prêteur personnel et le prix de la Banque de l’année pour les technologies de l’information ont été également attribués à UBA.

Pour les responsables de la Banque, ces récompenses sont la reconnaissance des efforts constants pour promouvoir la philosophie “Customer First” (C1st) à travers des produits, services et offres centrés sur le client.



Au terme de cette distinction, le GMD/CEO, Kennedy Uzoka, a déclaré : “Nous sommes une fois de plus heureux d’être reconnus pour notre travail acharné. Ces trois prix marquent une nouvelle étape pour le groupe UBA et témoignent de l’exécution diligente des initiatives stratégiques de la banque en matière de service à la clientèle.’’