Diplomatie Le président russe reçoit les lettres de créances de SEM. Okounlola

L’ ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie, SMM. André Okounlola-Biaou, a présenté, mercredi 1er décembre 2021, à Kremlin, ses lettres de créance au président russe Vladimir Poutine.

C’est à travers une cérémonie protocolaire organisée à Kremlin en présence d’une vingtaine de nouveaux ambassadeurs accrédités à Moscou.

Dans son discours à l’occasion de la réception des lettres de créance de l’ambassadeur béninois, mercredi 1er décembre 2021, président russe Vladmir Poutine a salué l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération qui lient la Russie et le Bénin. Le président Poutine a fait savoir disponibilité de son pays à explorer de nouvelles pistes de coopération avec le Bénin. SEM. André Okounlola-Biaou, l’Ambassadeur du Bénin près la Fédération de la Russie a déclaré lors d’une cérémonie organisée en marge de la présentation des lettres de créance que le Bénin entend également optimiser sa coopération avec la Russie dans les domaines d’intérêt commun. Le Bénin reste résolument engagé sur la voie du développement durable dont le but ultime est de léguer aux générations futures un pays moderne et attractif aux investissements, selon le diplomate béninois.

M. M.