Remboursement anticipé d’emprunts obligataires: Le Bénin réalise une économie de plus de 36 milliards de FCFA

Une dette contractée se rembourse. C’est encore mieux quand le remboursement est anticipé. Le 29 novembre 2021, le Bénin a réalisé une opération inédite de remboursement anticipé d’une partie de sa dette sur le marché financier sous régional. D’un montant total de deux cent dix-sept milliards huit cent cinquante millions quatre cent soixante-onze mille sept cent quatre-vingt-seize (217 850 471 796) francs CFA, ce remboursement anticipé permet notamment au Bénin de réaliser une économie sur les intérêts non courus de plus de 36 milliards de francs CFA qui sera injectée dans divers projets à impact social du Gouvernement, notamment dans les domaines de l’eau, de la santé, de l’énergie, de l’éducation, etc. Lire l’intégralité du communiqué.

Sur initiative de la République du Bénin, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a finalisé ce 29 novembre 2021, une opération inédite de remboursement d’une partie de sa dette sur le marché financier sous régional, d’un montant total de deux cent dix-sept milliards huit cent cinquante millions quatre cent soixante-onze mille sept cent quatre-vingt-seize (217 850 471 796) francs CFA. Cette opération unique en son genre dans l’histoire du marché des emprunts obligataires par syndication de l’UEMOA, clôturée par le paiement effectif de tous les détenteurs des dites obligations, a démarré en juillet 2021, au lendemain de l’émission de l’eurobond dédié au financement de projets à forts impacts sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies (ODD), la première pour un Etat africain.

Comptant parmi les engagements pris par le Bénin dans le cadre de l’émission de « l’eurobond ODD », cette opération matérialise le remboursement anticipé de dettes contractées à des conditions de marché moins favorables et ayant servi au financement des projets éligibles aux ODD.

Ce remboursement anticipé permet notamment au Bénin de réaliser une économie sur les intérêts non courus de plus de 36 milliards de francs CFA qui sera injectée dans divers projets à impact social du Gouvernement, notamment dans les domaines de l’eau, de la santé, de l’énergie, de l’éducation, etc.

La réussite de cette opération est la preuve que les investisseurs adhèrent aux réalisations et au programme social du gouvernement du Président Patrice TALON, en lien avec son engagement de faire du quinquennat (2021-2026) un mandat « hautement social ».

En réalisant cette opération, le Bénin démontre une fois encore son attachement au respect de ses engagements pris vis-à-vis des investisseurs mais également sa ferme volonté d’accélérer l’atteinte de résultats concrets en matière d’atteinte des ODD. Ce remboursement porte à près de mille milliards (1 000 000 000 000) francs CFA le montant total des remboursements de dettes pour 2021, preuve de la très bonne santé économique et financière de notre pays.

Fait à Cotonou le 29 novembre 2021