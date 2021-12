Procès à la CRIET : L’avocat français Vey quitte l’audience de Madougou

Me Antoine Vey, avocat français, a claqué la porte au procès de l’ex candidate du parti ‘’Les Démocrates’’.

« Monsieur le président, votre juridiction ne présente aucune garantie d’indépendance (…). J’ai tenu à ne pas participer à la suite de ce procès dont le dénouement m’apparaît inscrit à l’avance », a déploré Me Antoine Vey, l’un des avocats de Reckya Madougou, qui a quitté ensuite la salle d’audience.

Le président des céans, Guillaume Lally demande la poursuite de l’audience. L’un des co-accusés, Mohamed Gbassiré Mora est invité à la barre. Le policier poursuivi pour ‘’ abus de fonction’’ dans le dossier dit ne pas se reconnaître dans les déclarations portées au procès-verbal. Il est soumis alors aux questions du procureur spécial près la Criet et de son avocat Me Baparapé.

Les débats se poursuivent à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) dans le procès sur « financement du terrorisme » ouvert dans la matinée de vendredi 10 décembre 2021.

M. M.