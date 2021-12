Pandémie du coronavirus au Bénin 1.144.390 personnes vaccinées contre la Covid-19

Le nombre de doses de vaccins anti Covid-19 administrées au Bénin a déjà dépassé le million.

A la date du 05 décembre 2021, 1.144.390 doses de vaccin contre la Covid-19 ont été administrées au Bénin, selon des chiffres du Ministère de la santé. Sur ces doses, 877 113 personnes sont complètement vaccinées et 267 277 personnes sont à leur première dose (primo vaccination).

Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, le Bénin est passé de 4% à 12% de couverture vaccinale. Ce bond a été possible « grâce à l’engagement des uns et des autres » en faveur de la vaccination. L’objectif visé par le gouvernement est d’atteindre 40% au moins de personnes vaccinées à la fin de décembre 2021.

Plusieurs sites dédiés à la vaccination contre la Covid-19 sont ouverts sur tout le territoire.

M. M.