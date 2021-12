Transfert d’argent de Moov Money à Uba et vice versa Moov: Banking est né pour faciliter la vie aux clients

Moov Africa continue dans sa dynamique de digitaliser ses services pour faciliter la vie à ses abonnés. Grâce à un partenariat avec la banque UBA Bénin, désormais il est possible pour les clients de Moov Money de transférer de l’argent de leur compte Moov Money vers leur compte ou carte prépayée UBA et vice versa. La bonne nouvelle a été annoncée, vendredi 10 décembre 2021, au détour d’une conférence de presse qui a connu la présence des responsables des deux entités.

Les abonnés de Moov Money qui sont également des clients de la banque UBA Bénin peuvent se réjouir du partenariat désormais acté entre Moov Africa et UBA Bénin. Et pour cause, ils sont les bénéficiaires directs de l’interopérabilité agissante entre ces deux structures qui donne désormais pouvoir à un abonné Moov Money de transférer de l’argent de son compte Moov Money vers son compte ou sa carte prépayée UBA. L’opération inverse, c’est-à-dire, transférer de l’argent du compte ou carte prépayée UBA vers le compte Moov Money, pourra aussi se faire. Il suffit pour les clients des deux entités de se rendre dans une agence UBA pour lier le compte UBA au compte Moov Money et commencer par jouir de ce service innovant qui facilite la vie. L’opération peut se faire également à distance en composant *855*1*3# et en suivant les instructions. Une fois les deux comptes liés, pour effectuer les transactions, le même code *855*1*3# est valable. C’est le Moov Banking, le dernier né de Moov Africa en partenariat avec UBA Bénin.

Dans son allocution, la Directrice des opérations d’émission de monnaies électroniques Aïssatou Diallo, représentant le Directeur général de Moov Money Sa, a laissé entendre que, fidèle à son engagement pour le développement de l’inclusion financière, Moov Money réaffirme ainsi sa promesse de rendre la vie plus aisée à ses partenaires et abonnés. « C’est l’occasion de remercier tous nos clients, nos partenaires et tous les collaborateurs de part et d’autre qui n’ont ménagé aucun effort pour le lancement de ce service. Notre gratitude va à l’endroit de nos clients pour leur confiance et leur fidélité et nous les remercions d’utiliser ce service et de partager leurs expériences avec nous et avec leurs proches », a-t-elle souligné.

A sa suite, le Directeur général par intérim de United Bank of Africa (UBA Bénin) Kayodé Ebitigha a souligné que les paiements mobiles s’appuyant sur le développement des technologies ont occasionné une profonde mutation dans le secteur bancaire. Ces changements, à ses dires, vont générer de nombreux besoins et de nouvelles exigences du consommateur. « Nous sommes arrivés à un point où le client souhaite disposer de ses avoirs sans gêne, c’est-à-dire sans être soumis aux tracasseries en agence, mieux le client veut gérer ses opérations en toute quiétude à partir de son téléphone. UBA s’investit de jour en jour à proposer à sa clientèle des produits et services innovants avec pour support le numérique », a-t-il laissé entendre. Cette volonté du groupe UBA à fournir des services de qualité a valu à UBA d’être sacrée meilleur banque de l’année 2021, a fait savoir le Directeur général par intérim Kayodé Ibitigha. Il a remercié Moov Africa pour le choix porté sur UBA dans cette aventure.

Un tirage au sort a permis à 4 journalistes de rentrer avec des Pockets Wifi et un compte UBA avec un dépôt initial de 25 000FCFA.