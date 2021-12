Condamné à 10 ans de prison: Aïvo ne fera pas appel

Le jugement devient définitif dès demain

Le professeur Joël Aïvo n’interjettera pas appel de sa condamnation à 10 ans de prison ferme et 45 millions FCFA d’amende. Condamnation intervenue le 07 décembre 2021 où le constitutionnaliste a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour « blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’Etat ». L’information a été donnée par Me Nadine Dossou Sapkonou, un membre du collectif d’avocats ayant défendu le professeur Joël Aïvo. Pour Me Nadine Dossou Sakponou, même si Joël Aïvo n’a pas motivé sa décision, cela peut s’expliquer par le fait que Joël Aïvo ne croit plus à la justice de son pays. Qu’il vous souvienne qu’à la fin du procès, Joël Aïvo disait aux juges qu’il faisait don de sa personne au Bénin, de faire de lui ce qu’ils voulaient. Cela peut expliquer sa décision de ne pas faire appel, puisqu’il sait que cela ne donnerait aucun résultat. « Mon client s’estime non coupable et victime du système judiciaire », a laissé entendre Me Nadine Dossou Sakponou pour qui, par cette décision, Joël Aïvo reste digne et cohérent jusqu’au bout.

M.M