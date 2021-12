Séminaire des chefs de corps de l’Etat-major : les cadres de l’Armée affinent leurs stratégies pour 2022

Le séminaire des chefs de corps de l’Etat-major pour l’année 2022 se tient, du mardi 21 au jeudi 23 décembre 2021. Alain Fortunet Nouatin, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, a ouvert, hier, les travaux de ce rendez-vous annuel d’échanges et de partage au cours duquel les chefs de corps s’informent et se forment dans le but de mieux atteindre leurs objectifs.

Pendant trois jours, officiers supérieurs, chefs de corps de l’Armée de terre et commandants des écoles et centres de formation interarmées vont échanger sur les stratégies sécuritaires et recevoir les directives de la hiérarchie pour la bonne défense du territoire. C’est à l’occasion du séminaire des chefs de corps de l’Etat-major dont les travaux ont été ouverts par Alain Fortunet Nouatin, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale ; en présence du Contre-amiral Patrice Aho, chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises, du colonel Fructueux Gbaguidi, chef d’Etat-major de l’Armée de terre, et du Colonel Issa Abou, chef d’Etat-major de la Garde nationale.

Loin d’être une simple routine, cette activité permet aux cadres de l’Armée de faire le point, de s’accorder et de repartir sur de nouvelles bases. « En effet, le séminaire des chefs de corps de l’Armée de terre, élargi aux commandants des écoles et centres de formation interarmées, est un événement particulier dont l’importance n’est plus à démontrer. Il s’adresse aux officiers supérieurs chargés de matérialiser et de mettre en œuvre au quotidien, en caserne comme sur les théâtres d’opération, les directives prioritaires définies par la hiérarchie », rappelle le ministre Alain Fortunet Nouatin. Il précise que, dans le cas d’espèce, il s’agit des directives du chef d’Etat-major de l’Armée de terre qui s’inscrivent dans le cadre global de la vision du chef suprême des Armées qu’est le président de la République. Cet atelier, qui entre dans le cadre de la formation continue des officiers, représente alors un cadre d’échanges et de partage qui vise à aguerrir les chefs de corps dans l’exercice de leurs fonctions. « Chers séminaristes, comme chaque année, après le bilan de l’atteinte des objectifs prévus pour cette année 2021, il vous sera présenté les grandes lignes des directives opérationnelles du chef d’Etat-major de l’Armée de terre pour le compte de l’année 2022. Cette édition mettra un accent particulier sur la gestion technique et administrative de vos unités en privilégiant une approche pédagogique, interactive et pragmatique. Je vous invite à profiter de ces moments de travail, de partage, pour contribuer à l’amélioration du système », a déclaré le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, avant d’ouvrir les échanges.

Restez vigilants !

Le séminaire des chefs de corps de l’Armée de terre répond à l’exigence d’amélioration du niveau de formation des cadres pour leur permettre de faire efficacement face aux multiples défis liés à l’environnement opérationnel, marqué par l’élargissement et la complexité de l’éventail des menaces aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières. Cet atelier, indique le ministre Alain Fortunet Nouatin, va favoriser la mise en place d’un cadre commun d’analyse et de réflexions sur divers sujets d’actualité dans le secteur de la défense. Abordant lesdits sujets, il évoque l’évolution géostratégique et sécuritaire de l’environnement dans lequel se trouve le Bénin ; ainsi que les réponses probables aux différentes menaces. Il rappelle le triste sort des soldats béninois qui ont récemment perdu la vie en défendant l’intégrité du territoire et invite les officiers à rester vigilants. « Nul doute qu’il faille faire un examen de conscience, se remettre en question pour mieux appréhender la situation en vue de meilleures prises de décisions »,

a-t-il martelé. Il rassure d’ailleurs de la détermination du chef de l’Etat à prendre les dispositions idoines aux fins de permettre aux Forces armées d’être suffisamment équipées et protégées, de mieux rayonner et d’avoir l’ascendance sur les terroristes qui ne devraient jamais accomplir leurs desseins.

Puis s’adressant aux cadres de l’Armée de terre, le ministre exhorte : « Chefs de corps, officiers, il vous revient la mise en application de ces volontés politiques… Je vous demanderai de toujours garder à l’esprit que votre métier est un sacerdoce qui exige humilité, capacité d’écoute des subordonnés et surtout générosité dans l’effort au service exclusif de l’intérêt général que représente l’institution militaire. C’est pourquoi, votre compétence ne peut jamais être mise en cause. Chercher à tendre vers la perfection doit être votre leitmotiv ».

Par Anselme Pascal AGUEHOUNDE