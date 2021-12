Développement du secteur agricole : la 3e mandature de la Chambre nationale d’agriculture installée

Le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, a installé, après huit ans de retard, les membres de la 3e mandature de la Chambre nationale d’agriculture du Bénin, vendredi 24 décembre 2021, à Cotonou.

Les treize membres du bureau de la Chambre nationale d’agriculture du Bénin ont été officiellement installés dans leurs fonctions, par le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui.

« Les élus de la troisième mandature doivent être capables de faire face aux nouveaux défis qui s’imposent à notre pays, pour la mise en œuvre des actions planifiées par le gouvernement du président Patrice Talon », a indiqué aux représentants des producteurs agricoles, le ministre Gaston Dossouhoui. Les nouveaux élus de la Chambre nationale d’agriculture sont appelés, selon l’autorité ministérielle, à contribuer significativement à la concrétisation du Programme national de développement des plantations et grandes cultures, au Programme de sédentarisation des élevages de ruminants, au Projet de promotion de l’aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeurs, à l’irrigation, au développement de e-agriculture et à la mécanisation agricole.

« Je voudrais insister sur le repositionnement de la Chambre nationale d’agriculture pour une adhésion massive des producteurs. Mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour le soutien et l’accompagnement nécessaires », a promis Gaston Dossouhoui. Il a relevé plusieurs dysfonctionnements dont la méconnaissance totale des missions de la Chambre d’agriculture par les acteurs du secteur, l’absence remarquée de la chambre pour la promotion de nouvelles technologies dans les maillons de la production et de la consommation des produits agricoles, le retard de huit ans observé pour le renouvellement du mandat des élus consulaires qui a pris fin depuis septembre 2013.

Au titre des missions de la Chambre nationale d’agriculture, on retient la représentation des professionnels et autres acteurs du monde agricole auprès des pouvoirs publics, la sauvegarde des intérêts de la profession agricole, la collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur. Aussi, la chambre donne son avis motivé, à la demande des pouvoirs publics, ou fait des suggestions sur les questions agricoles relatives, entre autres, à la politique des prix, des revenus de crédit, à la commercialisation des produits, à la réglementation relative aux activités, à la règlementation fiscale et douanière dans le secteur, à la législation relative aux droits de travail et ou au droit foncier en milieu rural, ainsi qu’à la formation professionnelle des acteurs agricoles.

Après avoir passé dix ans à la tête de l’institution, le président sortant, Adjéhoda Amoussou, a remercié ses pairs pour la confiance et le parcours ainsi que le gouvernement pour la tenue de ces élections attendues depuis plusieurs années. Il rappelle à son successeur la nécessité de doter la chambre d’un siège, de la poursuite des efforts en matière d’accès au crédit, de transformation et de compétitivité des produits agricoles.

« J’ai compris votre appel à la cohésion, à la concertation et à des victoires pour les défis qui nous attendent. J’ai la ferme conviction que la chambre va effectuer un bond qualitatif… », a assuré le président entrant, Imali Hermann Djetta Djoiri.

Il faut noter que le président de la Commission électorale nationale, Bernardin Gléhouénou a indiqué que le processus électoral qui est arrivé à terme avec l’installation du bureau, s’est déroulé du 13 au 22 décembre sur l’ensemble du territoire national.