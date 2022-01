Message sur l’état de la nation : l’engagement contre le péril djihadiste

Les velléités djihadistes aux frontières béninoises ne dureront plus longtemps. Déterminé à y mettre fin, le gouvernement renforcera les capacités des forces armées. Le chef de l’Etat l’a annoncé dans son discours sur l’état de la nation devant les députés.

Ils ne connaissent que le langage de la violence gratuite. A deux reprises, début décembre, ces djihadistes ont fait des incursions sur le territoire béninois, dans la zone frontalière avec le Burkina Faso. Heureusement, le dispositif militaire en place depuis deux ans ne leur a point laissé le temps d’évoluer à suffisance dans leur sale besogne. Ils s’en étaient sortis avec des morts, des blessés et quelques personnes interpelées. Ces ennemis de la paix ont davantage de soucis à se faire puisque le gouvernement, conscient de la mission des forces armées, s’engage à améliorer leurs conditions d’exercice au front. « Le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d’incursion sur notre territoire ne puisse continuer », a informé le président Patrice Talon ce mercredi dans son discours sur l’état de la Nation.

En dehors de l’équipement des forces de défense, l’accent sera davantage mis sur la coopération avec les pays voisins pour mieux éradiquer ce fléau qui crée la psychose au sein des populations. Le chef de l’Etat le promet avec vigueur. « La coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte», a-t-il martelé.

Bravo aux soldats !

De la Libye au Burkina Faso en passant par la Côte d’Ivoire, le Mali et autres, les djihadistes ont suffisamment prouvé leur volonté de semer l’émoi dans les cœurs. Seize morts à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, des dizaines de tués au Mali et au Burkina Faso devenus leurs bastions, ils parviennent à atteindre leurs fins. Même les décisions de la conférence des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest tenue en juillet 2018 n’y ont pu grand-chose. Du moins pour le moment.

Mais les soldats béninois ont toujours su faire preuve de bravoure en faisant replier les envahisseurs à chaque tentative. Au prix de la vie de certains des leurs, les militaires sont souvent parvenus à bout des djihadistes. Patrice Talon leur a rendu hommage lors de son intervention et exhorte à faire de ces assauts de l’ennemi une source d’union et d’unité. « Ces faits, au-delà de troubler notre quiétude, nous rappellent davantage notre obligation collective de préserver l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la concorde et l’harmonie qui nous caractérisent, malgré les désaccords sporadiques inhérents à la vie en communauté », a lancé le chef suprême des armées. C’est en suivant cette directive que les populations pourront garder la sérénité malgré le contexte apparemment inquiétant.