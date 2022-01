Prévus pour démarrer, lundi 03 janvier 2022, la formation et le recyclage en Licence C CAF ont été reportés. Ainsi, en a décidé la Fédération béninoise de football (Fbf) qui…

Fédération béninoise de footbal: La formation et le recyclage en Licence C CAF reportés

Prévus pour démarrer, lundi 03 janvier 2022, la formation et le recyclage en Licence C CAF ont été reportés. Ainsi, en a décidé la Fédération béninoise de football (Fbf) qui à travers un communiqué, a informé les participants. Cette formation va finalement démarrer lundi 24 janvier prochain. Lire le communiqué ci-dessous.

Communiqué relatif au report de la formation et du recyclage en Licence C Caf

Initialement prévue pour démarrer le lundi 3 Janvier 2022, la formation en vue de l’obtention de la Licence d’entraîneur C CAF saison 2021-2022 est reportée au lundi 24 Janvier 2022.

Ce report concerne également les candidats ayant sollicité le recyclage afin de faire réactiver leur Licence C arrivée à expiration.

Tous les candidats recyclés licence D sont admis à intégrer la formation en Licence C et ceux qui ne l’ont pas fait encore doivent transmettre sans délai les informations relatives aux points 1 à 8 du dossier de candidature à l’entrée en formation licence C CAF.

Veuillez recevoir tous nos vœux de Bonne et Heureuse Année 2022.

Fait à Porto-Novo, le 31 Décembre 2021

Le Secrétaire Général

Claude Paqui