Festival international de Porto-Novo : Kindomissi Hindéwé remporte le critérium Taxi Kanan

Le Festival International de Porto-Novo (FIP), édition 2022, bat son plein. Dans la matinée de ce mardi 3 Janvier 2022, s’est déroulée dans la ville, une compétition de Taxi Kanan avec une dizaine de candidats, à travers un critérium. Plus précisément, le critérium s’est déroulé sur le boulevard Catchi pour une première course challenge entre chaque coureur puis une course-relais. « Le concept Taxi Kanan qui a été introduit depuis la première édition du Festival International de Porto-Novo se justifie par le fait que c’est un moyen de transport qui a fait beaucoup d’hommes dans ce pays. C’est l’ancêtre des taxis moto communément appelés Zémidjan. Au départ, ce sont ces Taxis Kanan qui assuraient le déplacement des populations et de leurs marchandises particulièrement les vendeuses de Kanan d’Adjarra, Avrankou et Porto-Novo. Ces Taxis-Kanan qui aidaient les populations à se déplacer ont tendance malheureusement à disparaître. L’organisation d’une compétition de Taxi-Kanan au cours du FIP est un hommage que nous rendons à ce moyen de déplacement. Pour certaines activités, ils sont toujours utilisés. Dans ces genres d’événements tel que le FIP, qui a trait à Porto- Novo, il faut que nous puissions révéler à la face du monde l’importance de ce moyen de déplacement dans la vie des Porto-Noviens. Lorsque chaque année, ces Taxi-Kanan apparaîtront dans les manifestations du FIP, cela va raviver les mémoires et permettre de connaître davantage ce qu’a été le Taxi-Kanan pour les villes de Porto-Novo, Adjarra et Avrankou. Je suis satisfait de la compétition. C’est vrai qu’il y a eu quelques flottements cette année parce que le nombre de participants mobilisés pour l’activité n’est pas curieusement au complet. Nous allons tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Nous allons nous appuyer sur les faiblesses de cette édition pour préparer les prochaines éditions », a déclaré Geoffroy Wusa, organisateur dudit critérium. A la fin de la compétition, c’est Kindomissi Hindéwé alias Django qui a remporté le premier prix.