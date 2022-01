Fête des religions endogènes 2022 : Le Vodoun célébré avec faste à Ouidah

La communauté béninoise célèbre, ce lundi 10 janvier 2022, la fête des religions endogènes. Ouidah, la cité historique a accueilli les manifestations officielles sur le plan national.

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a procédé au lancement officiel des festivités à la plage de la Porte non-retour.

Dans son discours, le maire de la commune de Ouidah s’est réjoui du choix porté sur la ville dont il a la charge pour accueillir les manifestations officielles de ce 10 janvier 2022. A en croire Christian Houétchénou, Ouidah occupe une place de choix dans l’histoire du Bénin. La fête des religions endogènes selon l’autorité communale, est une occasion de consolider le vivre ensemble communautaire.

Pour le ministre du tourisme, de la culture et des arts, le Vodoun prône les valeurs de partage, de diversité et de tolérance. Profitant de l’occasion de cette célébration, Jean-Michel Abimbola a évoqué quelques projets du gouvernement qui mettent en valeur les richesses culturelles et cultuelles du Bénin.

En raison de la pandémie du Coronavirus, la fête des religions endogènes est réduite au strict minimum depuis 2020. L’appel à la vaccination de Daagbo Hounon Houna II et la levée de certaines restrictions ont permis une célébration grand public cette année.

Des membres du gouvernement et du corps diplomatique, le préfet de l’Atlantique, des députés, des têtes couronnées, sages, personnalités et cadres à divers niveaux ont marqué de leur présence, la célébration de cette année.

Quelques images

F. A. A.