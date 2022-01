Education: La loi sur la formation technique et professionnelle adoptée

L’Assemblée nationale a voté ce mardi 11 janvier 2022 la Loi n°2022-01 portant loi-cadre sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin.

Réunis en séance plénière, la première de l’année 2022, les députés ont examiné et adopté deux lois, le mardi 11 janvier 2022. Il s’agit de la loi n°2022-01 portant loi-cadre sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin et la loi n°2022-02 portant autorisation de ratification de la convention portant création de l’alliance mondiale des terres arides. Constituée de 56 articles répartis en 05 chapitres, la Loi n°2022-01 portant loi-cadre sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin a pour objectif global de mettre en place des dispositifs adéquats et inclusifs pour une formation technique et professionnelle de qualité, accessible à tous et adaptée aux besoins du développement économique. « La seconde loi (n°2022-02 portant autorisation de ratification de la convention portant création de l’alliance mondiale des terres arides, Ndlr) vise à renforcer la sécurité alimentaire des États membres en améliorant leur capacité individuelle de prévention et de gestion des crises alimentaires », a indiqué le président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou, mardi 11 janvier 2022, dans une publication sur sa page Facebook.

