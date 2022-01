Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, et ses collègues Kouaro Yves Chabi, des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle et Eléonore Ladékan Yayi,…

Plateau technique de l’Ecole des métiers du numérique : une délégation ministérielle s’enquiert de l’avancement des travaux

Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, et ses collègues Kouaro Yves Chabi, des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle et Eléonore Ladékan Yayi, de l’Enseignement supérieur, ont effectué, mercredi 12 janvier, une descente sur le site du plateau technique de l’Ecole des métiers du numérique à Cotonou. Au terme de la visite, les représentants du gouvernement sont repartis satisfaits de l’évolution des travaux.

Trois ministres du gouvernement du Bénin ont visité, hier mercredi 12 janvier, le chantier du plateau technique de l’Ecole des métiers du numérique. Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, et ses collègues Kouaro Yves Chabi, des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, et Eléonore Ladékan Yayi, de l’Enseignement supérieur sont allés s’enquérir de l’avancement des travaux. Des salles des travaux pratiques à l’appartement témoin en passant par les locaux d’équipements lourds et sensibles, les chambres de câblages et les ouvrages connexes, la délégation ministérielle s’est réjouie du niveau des travaux. Selon Kouaro Yves Chabi, ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, 24 jours après le lancement des travaux, tout évolue sur le chantier, ce qui laisse croire que le délai prévu sera respecté. « C’est bien que l’entreprise soit à 25 % du taux d’exécution des travaux », se réjouit-il. C’est pourquoi, il promet de maintenir le cap aux côtés de ses collègues afin que les objectifs du gouvernement soient atteints. Abondant dans le même sens, Aurélie Adam Soulé Zoumarou se dit également heureuse de cette visite. Pour elle, ce site est un élément important du projet, étant donné que l’Ecole des métiers du numérique est destinée à donner des compétences techniques aux apprenants. « Nous avons donné des orientations pour que tout ce qui est prévu réponde aux ambitions du gouvernement qui a voulu mettre cette école au profit de la jeunesse béninoise », a-t-elle confié. C’est l’occasion pour la délégation d’insister sur le fait que les infrastructures soient adaptées au contexte local. « J’ai vu que le cadre est beau, c’est un bon signe pour les phases qui vont suivre », a renchéri Eléonore Ladékan Yayi qui reste convaincue que toutes les observations faites à l’entreprise chargée des travaux seront prises en compte en vue de l’atteinte des objectifs du projet. Pour elle, le gouvernement est sur la bonne voie en ce qui concerne sa stratégie de l’adéquation formation-emploi. « Tout est fait pour que cet idéal prenne corps à partir de cette école destinée à combler les attentes des entreprises en matière de compétences dans les métiers de la fibre optique et du numérique », a-t-elle conclu.