Pag 2021-2026: Le gouvernement expose le projet quinquennal aux forces vives de la nation

Le gouvernement du Bénin a procédé ce jeudi 13 janvier 2022 au palais des congrès de Cotonou, à la présentation générale mais également celle détaillée de son Plan d’actions, pour les cinq années à venir, aux forces vives de la nation. Objectif, partager avec ces dernières, la vision du Chef de l’État et de son équipe pour le compte de son second mandat, sans oublier de recueillir leurs avis.

Un mois après son adoption en Conseil des Ministres, le gouvernement a jugé utile de présenter aux forces vives du pays, le condensé de son Programme d’actions. Ainsi, face aux Présidents d’Institutions, aux Députés, aux Maires et à d’autres personnalités du pays, ce Programme d’actions du gouvernement (Pag) 2021-2026, a été passé au peigne fin. Dans son mot introductif, Pascal Irénée Koupaki, Secrétaire général de la Présidence de la République a estimé que toute politique viable a besoin pour un gouvernement sérieux, d’un programme méthodique. << Au lendemain de sa réélection, le Président de la république a mobilisé tout le gouvernement pour l’élaboration du second Programme d’actions qui se veut être un programme de pérennisation des acquis et de la promotion du capital humain. À cette étape, le Programme d’actions du gouvernement 2021-2026 est basé sur trois orientations stratégiques. Le Pag 2 est l’unique boussole du gouvernement. Tous les projets et réformes qui y sont contenus devront être mis en œuvre, pour répondre à ces trois piliers stratégiques, afin de réaliser l’objectif de base, qui est d’accélérer le développement économique et social du Bénin. Si nous maintenons le cap, notre pays aura enregistré un taux de croissance à deux chiffres, à l’horizon 2026 avec plus d’un million trois cent mille emplois générés. Une attention particulière est accordée au secteur de l’éducation dont la réforme est amorcée, pour développer l’enseignement technique et professionnelle. Sur le plan social, les actions de développement ont en ligne de mire prioritairement, l’accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale >>, a-t-il énuméré entre autres. Ceci, avant qu’une présentation générale ne soit faite, de ce programme par Moïse Achille Houssou, Président du comité technique d’élaboration de ce Pag 2. De ses explications, il ressort que ces trois piliers essentiels sont le Renforcement de la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance; la poursuite de la transformation structurelle de l’économie; et la poursuite de l’amélioration du bien-être social des populations. Après plus d’une heure de présentation, un nombre de questions a été enregistré. Ces questions de l’assistance n’ont pas manqué de trouver des réponses, auprès des Ministres concernés, également présents à ce rendez-vous.

J.G