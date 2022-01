Assemblée nationale : Plusieurs députés reçus dans l’Ordre national du Bénin

La Grande Chancelière de l’Ordre national du Bénin, Mariama Chabi Talata Zimé Yérima, au nom du président de la République, Patrice Talon, a élevé le vendredi 14 janvier au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, plusieurs députés au rang de Grand Commandeur et au rang de Grand Officier. Ceci, conformément à la loi n°2002-17 du 07 février 2007 modifiant l’article 2 de la loi n°94-029 du 03 juin 1996 portant réorganisation de l’Ordre national du Bénin. Plus précisément, le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou est fait Grand Officier de l’Ordre national du Bénin ainsi que quatre députés à savoir le Premier Questeur Boniface Yehouétomè, le député Dominique Atchawé, le Premier Vice-président Robert Gbian et le député Sina Ouningui Bio Gounou Idrissou. En dehors de ces derniers, ce sont 70 autres députés qui ont été distingués comme Commandeurs de l’Ordre national du Bénin.

Pour la Grande Chancelière, Mariama Chabi Talata Zimé Yérima, au-delà des dispositions légales qui fondent cette décoration, il importe de saluer les réformes constitutionnelles, politiques, électorales, économiques et sociales engagées courageusement par la 8ème législature sous le leadership éclairé du président Louis Gbèhounou Vlavonou. « C’est pourquoi le président Patrice Talon me charge de vous dire merci », a t-elle dit.

Liste des 70 députés de la huitième législature élevés au rang de Commandeur de l’Ordre national du Bénin

1- Abiosse Abdou Razack Olalandou

2-ADEN HOUESSOU Dona Léon Adéniyi

3-ADJOVI Mathieu Gbèblodo

4-ADOMAHOU Jérémie

5-ADOUN Alexis Hilaire

6-Affo Obo Amed Tidjani

7-AGONGBONON Lambert

8- AGONKAN Gildas Habib Bignon

9-Aguemon Badirou Din Owolodé

10 – AHIVOHOZIN Norbert

11-AHONOUKOUN Tossou Marcellin

12- Ahouanvoebla Sèdogbo Augustin

13- AHYI Dedevi Eugenie Chantal

14- AKÉ Natondé

15- Akibou Soro Yaya Worou

16- AKPOVI Eustache

17- Alladatin Jean Baptiste Orden

18- Allosohoun Richard Kocouvi

19- ANANI Amavi Joseph

20- AVALLA Omer

21- BABA MOUSSA Mariama

22- BAGOUDOU Zakari Adam

23- BAKO ARIFARI Nassirou

24- BANGANA Gilbert

25- Biokou David Camille Gbossè

26- BISSIRIOU Eniola Awawou

27-BOKOVE Léon

28- DAGNIHO Rosine

29- Dègla Assouan Comlan Benoît

30- Feu DEMONLE MOKO Alidou

31- DOSSOU Codjo Louis

32- GBADAMASSI Abdel-Kader

33- GBAHOUNGBA David

34- Gbénonchi Gérard

35- GBENOU Paulin

36- GOUNOU SALIFOU Abdoulaye

37- GUIDI Euric

38- HAZOUME Nougbognon Hyppolite

39- HONFO Sonagnon Epiphane

40- HOUDEGBE Octave

41- HOUNGNIBO Kokou Lucien

42- HOUNSA Victor Mitondji

43- KASSA Dahoga Barthélémy

44- KATE Sabaï

45- KOGBLÉVI Délonix Djiméco

46- KORA GOUNOU Zimé

47- KOUWANOU Gnonlonfin Mathias

48-MAMA Sanni

49- Medegan Fagla Sedami Romarique

50- MEDEWANOU Koffi Ernest Serge

51-Mora Sanni Saré Malick

52-Nobime Agbodranfo Comlan Patrice

53-NOUTAÏ Tohouégnon Nestor

54- OGOUWALÉ romaric

55- OKOUNDE Kotchikpa Jean-Eudes

56- Orou Sé Guéné Yacoubou

57- OUSMANE Ibourahima

58- SADO Nazaire

59- SCHANOU AROUNA Sofiatou Modjisola

60- SEIBOU Assan

61-SOKPOEKPE Nathanaël

62- SOSSOU Dakpè

63- Sounon Bouko Bio

64- Tchaou Florentin

65-TCHOBO Valère Dèhouegnon

66- TOGNI Cyprien

67- TOGNIGBAN Etienne

68-YAHOUEDEHOU Janvier François

69-YEMPABOU Boundja Jacques

70-Yombo Tchoropa Thomas