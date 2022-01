Bénin/Législatives 2023 : Le parti ‘’Les Démocrates’’ s’activent déjà, mais…

Ecarté de l’élection présidentielle de 2021, le parti ‘’Les Démocrates’’ que préside Eric Houndété n’entend pas rester en marge des élections législatives de 2023. Malgré les affres qu’ils subissent sur le terrain politique avec à la clé l’emprisonnement de leurs militants, ‘’Les Démocrates’’ restent plus que jamais déterminés à aller au front. Seulement qu’à la lecture de l’actuel schéma politique basé sur le nouveau code électoral, mille et une questions se posent.

Par Dieudonné AWELE

Lors de la dernière élection présidentielle au Bénin, plusieurs partis politiques ont été écartés de la course. Et ceci en raison en raison du nouveau code électoral en vigueur dans le pays que gouverne Patrice Talon depuis 2016 et coiffé par un système de parrainage. Les tapages et les dénonciations n’ont pu faire reculer le régime dans sa vision de la mise en œuvre de cette loi qualifiée d’«exclusion » par de nombreux observateurs nationaux et internationaux. Le jeu est fait. Et les béninois ont assisté à un match amical entre les partis au pouvoir et les partis menu-fretins créés pour la circonstance, juste pour mettre à la touche les gros poumons de la scène politique. Sans surprise. Patrice Talon est réélu au premier tour. Le jeu est clos.

Le parti ‘’Les Démocrates’’ dont le poids n’est pas négligeable au regard de ceux qui le constituent s’est vu martyrisé sous les feux d’une exclusion angoissante. Plusieurs de ses militants se sont, pour diverses raisons justifiées par l’Etat et la justice béninoise, retrouvés en prison. L’effroi est encore à son comble. Mais aussi l’ardeur et l’audace d’aller de l’avant. Pas donc de découragement. ‘’Les Démocrates’’ pensent bouger les lignes lors des prochaines élections législatives. Les leaders de cette formation politique passent ainsi à la remobilisation de leurs troupes dans leurs différents bastions en attendant le lancement officiel des hostilités vers la fin de 2022.

Il est à rappeler que l’actuelle législature est uniquement composée de deux partis politiques (Les Progressistes et le Bloc Républicain) créés par le Chef de l’Etat et ses partisans. Une première dans l’histoire du Bénin depuis l’avènement du renouveau démocratique. L’image du pays a ainsi pris un coup. Le berceau de la démocratie en Afrique est déclassé par toutes les institutions internationales qui font la promotion de la démocratie et des droits de l’homme.

Pour le compte de la prochaine course à la députation, les partis de l’opposition les plus solides dont ‘’Les Démocrates’’ espèrent que les jeux seront ouverts pour une élection équilibrée et une Assemblée nationale beaucoup plus représentative. Reste à savoir si les choses iront dans ce sens.