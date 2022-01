Coup de filet de la Police Républicaine : Un cybercriminel arrêté, ses biens meubles et immeubles saisis

La Police Républicaine vient de réaliser un exploit retentissant. Dans la matinée du samedi 15 janvier 2022, sous le leadership de Edgard Zola, Directeur de l’Office Central de Répression de la cybercriminalité (Ocrc), elle a mis la main sur un redoutable cybercriminel recherché depuis de longues années. Agé de 30 ans, le tout puissant ‘’Wili’’ n’est plus libre de ses mouvements. Ce jeune multimillionnaire est devenu impuissant devant une unité spéciale de police bien renseignée procédant à la saisie de ses biens meubles et immeubles à Abomey-Calavi. Il s’agit des voitures, des immeubles et des parcelles qui portent le nom de ce richissime escroc. La population d’Abomey-Calavi a salué l’arrestation spectaculaire du tout puissant ‘’Wili’’, car ce dernier, depuis plusieurs années d’activités cybercriminelles, opère sans crainte, ternissant ainsi l’image de marque du Bénin. Vivement que le droit soit dit pour servir d’exemple aux jeunes cybercriminels.

Richard AKOTCHAYE