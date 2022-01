ROSCAO : remise du cahier de charges au ministre Emmanuel Georgette

Six bonnes missions sont désormais assignées au Ministre spécial du Réseau des Organisations de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (ROSCAO), Emmanuel Georges Georgette. Il lui est fait obligation de « Contribuer à la conception, la mise en œuvre, le suivi-évaluation de la politique générale du ROSCAO en matière de développement, susciter la participation des bailleurs de fonds aux financements des projets de développement nationaux et communautaires, organiser des tables rondes des partenaires techniques et financiers autour des projets du ROSCAO, participer à l’élaboration des accords de coopération dans le domaine de sa compétence et veiller à leur application, coordonner la coopération avec les Etats et les institutions représentatifs de la sous-région et au plan international, animer les commissions nationales et sous-régionales de politique de développement ». Le ministre Emmanuel Georges Georgette a obtenu copie du document portant son cahier de charges des mains du Président du ROSCAO, Paul Coovi Adahou à l’occasion d’une cérémonie solennelle. Hier à Cotonou, le secrétaire général du ROSCAO, Boukari Abdou a décliné les attentes du réseau du Ministre spécial chargé du plan et du développement. Des propos soutenus par le Président Paul Coovi Adahou pour qui l’heure du développement de l’Afrique a sonné. En attendant son investiture prochaine à la Réunion en France, Emmanuel Georges Georgette a remercié le ROSCAO pour la confiance placée en lui. « Mon objectif est de rassembler les Forces vives du ROSCAO et d’œuvrer pour un développement durable dans tous les domaines d’activités. Je ferai de l’Afrique de l’Ouest une grille de développement durable permettant d’analyser et de mesurer l’écart entre le produit et la réalisation et réduire le taux de chômage … », a-t-il dit. Présent à cette cérémonie, le ministre plénipotentiaire chargé de la mobilisation et de la coopération économique et politique avec les institutions sous(régionales et internationales Rodrigue Vitoulé a prodigué de sages conseils à l’heureux du jour. Il faut signaler que c’est le porte-parole du ROSCAO, Adrien Tchomakou qui a formulé les meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous les membres du ROSCAO.

Richard AKOTCHAYE