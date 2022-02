Echanges entre le chef de l’Etat et les présidents d’institutions: La situation sécuritaire dans le pays et dans la sous-région en débat

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a rencontré, ce mercredi 02 février 2022, les présidents des institutions de la République. La situation sécuritaire dans le pays et dans la sous-région ouest-africaine était le principal sujet au menu des échanges. La rencontre a été également l’occasion pour le chef de l’Etat, de présenter à ses hôtes, le point de la crise sanitaire du Covid-19.

« Au vu du contexte, il est de bon ton que les présidents d’institutions de la République viennent recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son chef voudraient partager avec eux sur la situation sécuritaire aux plans national et régional, et sur la situation sanitaire », a confié le président de la Cour constitutionnelle, Joseph DJOGBENOU, porte-parole de séance.

Les préoccupations de l’ensemble des présidents d’institutions, et celles spécifiques à certaines institutions ont été évoquées avec le président de la République.

Répondant aux questions des journalistes, le président de la Cour constitutionnelle a invité les professionnels des médias à se référer au message du chef de l’État sur l’état de la nation en décembre 2021, pour se faire une photographie de la marche du Bénin. « Le Président d’Institution que je suis, n’a pas pour mission d’exposer l’évolution de la République. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir ; le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l’esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. Il y a beaucoup d’informations qui circulent mais les Institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l’épanouissement de tous » a déclaré Joseph DJOGBENOU.

Cette rencontre s’inscrit dans la séance périodique du chef de l’Etat avec les présidents d’institutions de la République.

Ont pris part aux travaux ce mercredi, la Vice-présidente de la République, Mariam CHABI TALATA, les présidents de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Haute Cour de Justice, du Conseil Économique et Social, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Électoral, et le Médiateur de la République.

F. A. A.