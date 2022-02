Imminente exposition des trésors royaux au palais de la Marina : Derniers réglages pour l’hommage populaire

Restituées au Bénin le 10 novembre dernier, les 26 œuvres culturelles seront enfin présentées au grand public. Réceptionnés et gardés au palais de la République dans des conditions recommandées pour leur acclimatation, les 26 trésors royaux sont déjà sortis des caisses en vue de leur exposition au grand public. A pied d’œuvre, les experts commis à cette tâche rassurent de la bonne marche des préparatifs. A Cotonou, le 10 novembre dernier, les Béninois n’ont pas eu l’opportunité de contempler les trésors restitués par la France. Ils ont dû garder leur mal en patience et d’ici quelques jours, ils pourront étancher leur soif de découverte et de curiosité. Annoncée dans un premier temps pour janvier, cette exposition inédite et historique va enfin se tenir à partir du 20 février prochain. Dans les coulisses, l’heure est aux derniers réglages afin que ce grand défi soit relevé.

Cerise sur le gâteau, le gouvernement a voulu sur cet événement, faire d’une pierre deux coups. En effet, en même temps que les 26 trésors royaux seront exposés au grand public, une autre exposition d’art contemporain se tiendra toujours au palais de la Marina. Ainsi, 106 œuvres réalisées par 34 artistes seront aussi présentées pour mettre en exergue la puissante inspiration et le génie de nos artistes contemporains. « Nous avons voulu saisir l’opportunité pour présenter non seulement l’art contemporain béninois à savoir la vitalité de la scène artistique béninoise, mais aussi la diversité des médium, des techniques et des esthétiques à travers une sélection de 106 œuvres de 34 artistes. C’est l’occasion de montrer que malgré l’absence des trésors royaux du territoire national, il y a de cela 130 ans, les artistes ont continué de créer », martèle Yassine Lassissi, directrice artistique et commerciale de la Galerie nationale. Plus que quelques jours et l’émerveillement sera au rendez-vous.